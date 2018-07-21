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Serinlemeye yardımcı 6 içecek

Yaz aylarında sıcakların artmasıyla serinlemeye yardımcı olacak içeceklerin tüketimi de artmaktadır. İşte yaz aylarında serinlemeye yardımcı için alternatif içecekler...

21 Temmuz 2018 Cumartesi 21:58
Serinlemeye yardımcı 6 içecek

GÜNDE EN AZ 2,5 LİTRE SIVI TÜKETİMİ

Uzmanların insanları sürekli uyardığı konu su tüketimidir. Uzmanlara göre günde en az 2,5 litre su tüketilmesi gerekiyor. Bu sıvı miktarına gün içinde tüketilen kahve ve çaylar dâhil edilmemelidir. Zira uzmanlar çay ve kahve gibi kafeinli içeceklerin vücutta suyun sağladığı faydaları sağlamak yerine vücuttan su atılmasına yol açtığını söylemektedirler.

Birçok insan uzmanların önerilerine uyuyor olsa da şikâyetçi oldukları bir konu vardır. 2,5 litre su içmek sıkıcı gelmekte ve özellikle yaz aylarında serinletici içecek seçenekleri aramaya başlamaktadırlar.

ALTERNATİF İÇECEKLER

Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklar ile birlikte serinleme ihtiyacı da artmaktadır. Klimalar ve vantilatörlerin yetersiz kaldığı yaz aylarında herkes serinletici yiyecek ve içecek arayışına girmektedir. Suyu sadece bir şekilde tüketmek yerine buzlu ve değişik aromalarda içecekler hazırlayarak serinlemek de mümkün olacaktır. Bunlardan bazıları;

Salatalıklı su

Limonlu su

Yeşil elmalı su

Soğuk çaylar

Soğuk kahveler

Limonatalar ‘dır.

Bu içeceklerin arasında limonata ve soğuk çaylar bilinen tarifler ile yapılıp istenilen soğukluğa geldiğinde içilebilir. Salatalıklı ve limonlu sular ise bir gece önceden hazırlanıp buzdolabına koyulmalı ve ertesi gün istenilen sıcaklıkta tamamı bitecek şekilde tüketilmelidir. Salatalıklı ve limonlu su günlük tüketilmesi gereken bir içecekler arasındadır. Bu suların hazırlanışı salatalık ve limon dilimlerinin su içerisinde bir gece bekletilmesi şeklinde olduğundan daha fazla beklediklerinde toksik etki göstereceklerdir.

UZMANLAR ÖNERİYOR

Aromalı su hazırlıklarınızda karışımları isterseniz meyveler ile de yapıp aynı teknik ile güzel aromalarda sular elde edebilirsiniz. Özellikle salatalıklı ve limonlu su için uzmanların bir önerisi de su içerisine zencefil dilimlerinin de eklenmesidir. Bu sayede suların vücuttaki toksinleri atmaya yardımcı olduğu tespit edilmiştir.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 21:58
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