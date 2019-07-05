Serinlemek isteyenler Ayngebire’ye akın ediyor

Batman’ın Kozluk ilçesine 8 kilometre mesafede bulunan Ayngebire mesire alanı, doğal kaynak suları ve serin ortamıyla tatile çıkamayan yerli turistlerin akınına uğruyor.

Mereto Dağı eteklerinden eriyen karın ve doğal su pınarlarının oluşturduğu Ayngebire deresi, gökyüzüne uzanan çınar ağaçlarının gölgesine kurulu çardaklarda dinlenen vatandaşlar, sıcak yaz günlerinde serinliğin tadını çıkartıyor. Batman, Diyarbakır, Siirt il merkezleri ve bağlı ilçelerindenAyngebire mesire alanına akın eden vatandaşlar hem piknik yapma, hem de sıcak yaz günlerinde serinlemenin keyfini çıkarıyor. Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde sıcaklığın 40 ila 45 derecede seyretmesi birçok vatandaşı zorda bırakırken, doğal güzellikleri, kaynak suları ve serin havasıyla pek çok vatandaşın tercihi olan Ayngebire mesire alanında günübirlik tatilciler hem piknik yapıyor hem de eşsiz doğal güzelliklerin gölgesinde ailecek keyifli zaman geçiriyor.