0553 313 94 23

Serinlemek için Murat Nehrine giren 4 çocuk boğuldu

Muş'un Malazgirt ilçesinde pikniğe giden Kur'an kursu öğrencilerinden 4'ü, serinlemek için girdikleri Murat Nehri'nde boğuldu. Akıntıya kapılan 2 çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 16:52
Serinlemek için Murat Nehrine giren 4 çocuk boğuldu

Muş'un Malazgirt ilçesinde pikniğe götürülen Kur'an kursu öğrencilerinden 4'ü serinlemek için girdikleri Murat Nehri'nde boğuldu, akıntıya kapılan 2 çocuğun bulunması için ekipler çalışma başlattı.

İlçede görevli imam, yaz Kur'ankursuna gelen yaklaşık 40 öğrenciyi Murat Nehri kenarında pikniğe götürdü. Burada serinlemek için nehre giren öğrencilerden bazıları akıntıya kapıldı.

Öğrencilerden 3'ünün cansız bedeni sudan çıkartıldı. Bir öğrenci de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerine çağrılan AFAD ekipleri, akıntıya kapılan 2 çocuğun bulunması için arama çalışması başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 16:52
  1. Muş'un Malazgirt ilçesi
  2. AFAD ekipleri
  3. Murat Nehri
  4. Kur'an kursu öğrencileri
  5. piknik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    2. Antalya'da trafik kazasında anne ile..
    3. Eyyübiye’de kurban kesim ve satış..
    4. İYİ Parti’den MHP’ye geçiş başladı
    5. Haliliye Belediyesi yerel yönetimler..
    6. CHP İl Başkanı Kiraz, Tohma Çayı’nda..
    7. İzinsiz yolcu taşıyanlara ceza yağdı
    8. Gebze’de tırların akülerini çalanlar..
    9. Sıcakta bayılan köpek tedavi altına..
    10. 86 yaşındaki Mardinli adamın feci..
    11. Futbol: Süper Lig
    12. Serinlemek için nehre giren..
    13. Muş'tan acı haber! 4 çocuk boğuldu
    14. Onyekuru için 15 milyon Euro!
    15. Bakan Akar, trafik kazasında vefat..
    16. İki ada arasında sefer yapan tekne..
    17. Bulvar Diamond FSM’ye değer katacak
    18. Denizli'de traktörün altında kalan..
    19. Eşcinsel sapkınların hedefinde..
    20. DİSKİ’den su açıklaması
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim görevi bıraktı
    İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim görevi bıraktı
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu