Serinlemek için Murat Nehrine giren 4 çocuk boğuldu
Muş'un Malazgirt ilçesinde pikniğe giden Kur'an kursu öğrencilerinden 4'ü, serinlemek için girdikleri Murat Nehri'nde boğuldu. Akıntıya kapılan 2 çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.03 Ağustos 2019 Cumartesi 16:52
Muş'un Malazgirt ilçesinde pikniğe götürülen Kur'an kursu öğrencilerinden 4'ü serinlemek için girdikleri Murat Nehri'nde boğuldu, akıntıya kapılan 2 çocuğun bulunması için ekipler çalışma başlattı.
İlçede görevli imam, yaz Kur'ankursuna gelen yaklaşık 40 öğrenciyi Murat Nehri kenarında pikniğe götürdü. Burada serinlemek için nehre giren öğrencilerden bazıları akıntıya kapıldı.
Öğrencilerden 3'ünün cansız bedeni sudan çıkartıldı. Bir öğrenci de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay yerine çağrılan AFAD ekipleri, akıntıya kapılan 2 çocuğun bulunması için arama çalışması başlattı.
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