Serinlemek için Kızılırmak’a girmişti! Cansız bedeni 4 gün sonra bulundu
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Sivas’ın Gemerek ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için Kızılırmak’a giren 37 yaşındaki Soner Koçyiğit, akıntıya kapılarak kaybolduktan 4 gün sonra ölü bulundu.
Sivas’ta Kızılırmak’a giren 3 arkadaştan biri akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
Edinilen bilgiye göre, 4 gün önce akşam saatlerinde Gemerek ilçesine bağlı Yeniçubuk beldesi Burhan köyü yakınlarında serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte Kızılırmak'a giren Soner Koçyiğit (37) ve iki arkadaşı akıntıya kapılmıştı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilmişti. Olay yerine ulaşan ekipler, akıntıya kapılan 2 kişiyi sudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etmişti. Akıntıda kaybolan Soner Koçyiğit'i bulmak için ise AFAD'a bağlı dalgıç ekipleri ile jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatılmıştı. Koçyiğit’in cansız bedeni, bugün vatandaşlar tarafından bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, Koçyiğit’in cansız bedenini sudan çıkardı.