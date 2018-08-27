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Serinlemek için göle giren gençlerden acı haber!

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde serinlemek için dereye giren genç ve onu kurtarmak için suya atlayan akrabasının boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 01:27
Serinlemek için göle giren gençlerden acı haber!

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde serinlemek için dereye giren genç ve onu kurtarmak için suya atlayan akrabası boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, tatil dolayısıyla Kürtün'ün Taşlıca köyüne gelen Kadir Keleş (24) ve akrabası Ramazan Durmuşkaya (16), serinlemek için Deregözü mevkisinde dereye girmek istedi.

İlk olarak dereye giren Durmuşkaya, bir süre sonra suda sürüklenmeye başladı. Bunun üzerine Kadir Keleş, Durmuşkaya'yı kurtarmak için suya atladı. Suda sürüklenen 2 genç, boğuldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çevredekilerce dereden çıkarılan gençlere uzun süre müdahale etti.

Durmuşkaya ve Keleş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

 

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 01:27
  1. Gümüşhane
  2. kürtün
  3. boğulma
  4. Ramazan Durmuşkaya
  5. Kadir Keleş

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