Serinlemek için girmişti! Dehşeti yaşadı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize giren fındık işçisi 17 yaşındaki Vedat Kaya dalgalara kapıldı.

Genci, vatandaşlar kurtardı. Vatandaşlar, genci denizden çıkardı. Sahilde ilk müdahalesi yapılan Vedat Kaya, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından ambulans ile önce Akçakoca Devlet Hastanesi'ne ardından da Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin deniz üstünde çırpınma ve kurtarılma anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.