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Yerel

Serinlemek için girmişti! Dehşeti yaşadı

Serinlemek için denize giren fındık işçisini dalgalara kapılarak ölüm kalım mücadelesi verdi, tatilciler son anda boğulmaktan kurtardı.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 12:31:00 -

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize giren fındık işçisi 17 yaşındaki Vedat Kaya dalgalara kapıldı.

Genci, vatandaşlar kurtardı. Vatandaşlar, genci denizden çıkardı. Sahilde ilk müdahalesi yapılan Vedat Kaya, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından ambulans ile önce Akçakoca Devlet Hastanesi'ne ardından da Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin deniz üstünde çırpınma ve kurtarılma anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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