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Yerel Serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kayboldu
Yerel

Serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kayboldu

Yeniakit Publisher
2023-08-20 21:35:00 -
Serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kayboldu

Nevşehir'in Avanos ilçesinde serinlemek için Kızılırmak'a giren 2 kişiden 1'i boğulmak üzereyken kurtarılırken diğeri ise kayboldu.

Yabancı uyruklu aile, piknik yapmak için ilçeye bağlı Püsküllü mevkiine gitti. Serinlemek için Kızılırmak'a giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Şahısların yakınları bir kişiyi ırmaktan çıkarmayı başarırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD, itfaiye ve Avanos Belediyesi Zabıta ekipleri sevk edildi.

Irmaktan çıkarılan şahıs ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, ekipler ırmakta kaybolan 28 yaşındaki Sayed Mehdi Hoesini'yi arama çalışması başlattı.

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