Serinlemek için girdiği gölette can verdi

Çankırı’nın Orta ilçesinde serinlemek için girdiği gölette boğulan yabancı uyruklu şahsın cansız bedeni ekipler tarafından bulundu.

Olay, Çankırı’nın Orta ilçesi Kayıören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde çobanlık yaptığı öğrenilen Afganistan uyruklu şahıs serinlemek için gölete girdi. Şahıs bir süre yüzdüğü gölette gözden kayboldu. Durumu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, AFAD ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı su altı arama ve kurtarma ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neyicesinde, şahsın cansız bedeni bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından şahsın cenazesi morga kaldırıldı.