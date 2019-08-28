Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da gölete giren Suriye uyruklu kişi boğuldu. Adıyaman-Şanlıurfa kara yolu Bölge Trafik Müdürlüğü yakınlarındaki Çam Gazi Göleti'ne serinlemek için giren Suriye uyruklu Ahmet Abdulkadir (36), aniden gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Amirliğine bağlı dalgıç ekibi, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Abdülkadir'i buldu. 112 Acil Servis görevlileri, Abdulkadir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ahmet Abdulkadir'in cesedi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.