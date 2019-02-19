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Serik’te saldırıya uğrayan Cizrespor’a görkemli karşılama

Serik Belediyespor maçı sonrası saldırıya maruz kalan Cizresporlu futbolcular ilçeye geldi.

19 Şubat 2019 Salı 14:26
Serik’te saldırıya uğrayan Cizrespor’a görkemli karşılama

Serik Belediyespor maçı sonrası saldırıya maruz kalan Cizresporlu futbolcular ilçeye geldi. Kentin girişinde toplanan kalabalık, Cizrespor kafilesine konvoyla eşlik etti.


TFF 3. Lig 3. Grup’ta geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda Serik Belediyespor ile karşılaşan Cizrespor’da bir sporcu ve kaleci antrenörü saldırıya uğrayarak yaralanmıştı. Sahada mahsur kalan futbolcu kafilesi de çevik kuvvete ait zırhlı araçla sahadan çıkarılmıştı. Yaşanan olayın ardından ilçeye gelen Cizrespor kafilesi, kent girişinde yüz araçlık konvoyla karşılandı.


Burada bir konuşma yapan Cizrespor Kulüp Başkanı Maruf Sefinç, Serik Belediyespor Kulübü’nün yapmış olduğu haksızlığın kendilerini ilgilendirmediğini, ilçeye gelen tüm misafirlere misafirperverliklerini göstereceklerini söyledi.


Maçtan sonra meydana gelen olayların maçın önüne geçtiğini belirten Cizrespor Teknik Direktörü Yusuf Tokuş ise kendilerinin de bu vatanın evladı olduğunu söyledi. Tokuş, “Hem Türk’üz, hem Kürt’üz, Çerkez’iz, göçmeniz biz her şeyiz. Biz bu ülkede yaşıyoruz. Bunun ayrımcılığını yapanlar bu vatana ihanet edenler. Burada hiç kimse kendi kafasına göre milliyetçilik yapmasın. Yaşananlar Türk futbolu açısından utandırıcı ama en acısı da bizim orada sahadan çıkamamamız ve sahayı terk edemememiz, zırhlı araca otele gitmemiz. Ama ben o zırhlı araca binmedim çünkü utandım o zırhlı araca binmeye. Antalya’da, Türkiye’nin göbeğinde turizmin olduğu bir yerde kendini bilmez 20-30 seyirci bir şeyler yapmaya çalıştılar. Ama güçleri ne sahada yetti ne de saha sonrası olaylarında. Allah’a şükür orada dimdik ayakta durduk ve kimseye boyun eğmedik. Yarın da maçımız olsa gider oynarız orada. Ama bu yapılanları kesinlikle tasvip etmiyoruz. Bunlar adamlığa da delikanlılığa da sığmaz” dedi.



“Bu coğrafyaya ve Cizrespor’a karşı ön yargılar var”


Serik Belediyespor maçı sonrası uğradığı saldırı sonucu gözünden ve vücudunun değişik yerlerinden yaralanan Kaleci Antrenörü Erol Ayçiçek ise, Cizrespor’a karşı ön yargıların olduğunu söyledi. Ayçiçek, “İyi oynadığımız ama haksızlığa uğradığımız maç sonunda haklı olarak hakeme gidip itirazlarda bulunduk. Hakemlerin yanından dönerken orada bir karışıklık oldu ve ben de arkadaşları ayırmaya çalıştım. O esnada Serik Belediyespor futbolcusu bir futbolcuya yakışmayan oyuncu ahlakına ve davranışına yakışmayan bir şekilde sol gözüme vurdu ve aldığım darbe sonucu yere düştüm. Yerdeyken de birkaç darbe aldım. Bu yapılanları şiddetle kınıyorum. Hiçbir şey bir insanın sağlığından daha önemli değildir. Orada gözümü kaybetmiş olsaydım ya da görme yetimi kaybetmiş olsaydım bize bunları yapanlar mutlu mu olacaktı acaba? Onun için bu tür olayların yaşanmaması için herkesi sağduyulu olmaya ve maçları futbol tadında izlemeye davet ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 14:26
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