Serik ilçesindeki sağlık tesisi en kıza zamanda hizmete açılacak

İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Antalya’nın Serik ilçesi Gebiz Mahallesi’ne en kıza zamanda ihtiyaç duyulan sağlık tesisinin açılacağını ifade etti.

Yöre halkının önemli sağlık ihtiyacını karşılayacak olan semt polikliniğinin hizmet vereceği sağlık alanında incelemelerde bulunanİl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür’e, Serik Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yusuf Kara ve diğer sağlık yöneticileri eşlik etti.

Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi’nde devlet hastanesine bağlı olarak hizmet verecek bir semt polikliniğinin açılmasının müdürlük tarafından planlandığını kaydeden Dr. Ünal Hülür, Serik Devlet Hastanesi’nin, 180 tescilli yatak kapasitesi ile B grubu rolünde hizmet verdiğine değindi.

Gebiz Mahallesi ve komşu mahalleler ile, yapılacak olan semt polikliniğinin hizmet sunacağı toplam nüfus 15 bine ulaştığını dile getiren Hülür, “Ayrıca, mahallenin yakın çevresinde Uçansu Şelalesi, Kozan Antik Harabeleri ve ülkemizin en uzun yürüyüş rotalarından biri olan Aziz Paulus Yolu bulunmaktadır. Adı geçen yerleri ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere de sağlık hizmeti sunacak olması nedeniyle planlanan semt polikliniğinin önemi bir kat daha artmaktadır. Açılması planlanan semt polikliniğinde 24 saat esasına dayalı acil sağlık hizmetleri verilecek olması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca semt polikliniği bünyesinde Serik Devlet Hastanesine bağlı olarak tıbbi biyokimya dalında gözetimli hizmet laboratuvarı kurulması planlanıyor”