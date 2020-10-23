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Aktüel Şerife Bilgili Ercantürk’ün "Her Yer Her Yerde" sergisi ziyarete açılacak
Aktüel

Şerife Bilgili Ercantürk’ün "Her Yer Her Yerde" sergisi ziyarete açılacak

Yeniakit Publisher
2020-10-23 16:24:19 -
Şerife Bilgili Ercantürk’ün "Her Yer Her Yerde" sergisi ziyarete açılacak

İSTANBUL (AA) - Şerife Bilgili Ercantürk’ün "Her Yer Her Yerde" isimli ikinci kişisel sergisi, 28 Ekim'de ziyarete açılacak.

Küratörlüğünü Begüm Güney Alkoçlar'ın üstlendiği sergi, Akaretler Sıraevler 55'te görülebilecek.

Sergide, Ercantürk'ün, tuval yüzeyinde rengin tesir olanaklarını araştırdığı eserleri yer alıyor.

Sanatseverlerle koleksiyonerleri, yerli ve yabancı sanatçıların eserleriyle bir araya getiren "[email protected]", 28 Ekim - 8 Kasım arasında Akaretler Sıraevler'in 25-27, 35, 37-39 ve 55 numaralı binalarında, birbirinden özel eserleri ağırlamaya hazırlanıyor.

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