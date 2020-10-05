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Spor Serie A'da Juventus-Napoli maçı oynanamadı
Spor

Serie A'da Juventus-Napoli maçı oynanamadı

Napoli takımındaki Kovid-19 vakaları sebebiyle yerel sağlık makamları mavi-beyazlı ekibin deplasmana gitmesine izin vermeyince, karşılaşma yapılamadı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 00:00:36 -
Serie A'da Juventus-Napoli maçı oynanamadı

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 3. haftasında bugün yapılması planlanan Juventus-Napoli müsabakası, konuk ekibin kadrosundaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Torino kentine gidememesinden dolayı oynanamadı.

Napoli'de 2'si oyuncu, 1'i de teknik heyetten 3 kişide Kovid-19 çıkması ve bu gerekçeyle yerel sağlık makamlarının takımın deplasmana gidişine izin vermemesi nedeniyle mavi-beyazlı ekip, bu akşam Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanacak maça çıkamadı.

Maça çıkacağını daha önce açıklayan ev sahibi Juventus ve hakem üçlüsü, karşılaşmanın başlama saati 20.45'te (TSİ 21.45) stattaki yerini aldı.

Kurallar gereği ilk yarının son anına kadar rakip takımın sahaya çıkması beklendi. Torino'ya gidemeyen Napoli takımı sahaya çıkamadı. İlk yarının bittiği anla beraber hakem Daniele Doveri, maçı tatil etti.

Kurallar gereği maça çıkmayan Napoli'nin 3-0 hükmen yenik sayılması bekleniyor.

Karşılaşmanın başlama saatinden önce statta yerini alan Juventus Başkanı Andrea Agnelli, yaptığı açıklamada, "Maç öncesi (Napoli Başkanı) Aurelio De Laurentiis beni aradı ve maçın ertelenmesini talep etti. Kurallarımız gayet açık. Biz kurallar doğrultusunda sahada yerimizi aldık. Ona Juventus'un kurallara uyduğunu söyledim." ifadelerini kullandı.


- Ne olmuştu?


Napoli takımında oyuncular Piotr Zielinski ve Elijf Elmas ile teknik heyetten 1 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından, Napoli kenti yerel sağlık makamları, karantinada kalınması gerektiğini belirterek mavi-beyazlı ekibin deplasmana gitmesine izin vermemişti.

Buna karşılık, Juventus sahaya çıkacağını açıklarken, Serie A Lig Yönetimi de maçın saatinde başlayacağını ilan etmişti.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ise rakibi Juventus ve Serie A yönetimine maçın ertelenmesi yönünde çağrı yapmıştı.

Serie A'da belirlenen kurallar gereği, bir takımda Kovid-19 vakalarının çok olması durumunda söz konusu ekip bir seferliğine maç erteleme talep edebiliyor.

İtalyan basınında yer alan haber ve yorumlarda, maça gidemeyeceği belli olan Napoli Kulübünün, erteleme hakkını kullanmak için başvurmadığı ve erteleme kararının lig yönetiminden gelmesini beklediği, ancak lig yönetiminin ise böyle bir adım atmadığı belirtiliyor.

Napoli geçen hafta evinde Genoa'yı ağırlamış ve bu maçın ardından konuk takımda 17 kişide Kovid-19 vakası tespit edilmişti. Genoa Kulübü, takımda çok sayıda kişide Kovid-19 çıktığı için bu haftaki Torino müsabakasının ertelenmesini talep etmişti.


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