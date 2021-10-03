Serie A'da Inter, Sassuolo’yı devirdi
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasında Inter, Sassuolo'yu deplasmanda 2-1’lik skorla mağlup etti.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasında Inter, Sassuolo'yu deplasmanda 2-1 yendi.
Reggio Emilia kentindeki Mapei Stadı'nda oynanan müsabakanın 22. dakikasında, ev sahibi ekip, Domenico Berardi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Sassuolo'nun üstünlüğüyle geçildi.
İkinci yarıda Inter, 58. dakikada Edin Dzeko ile maça beraberliği getiren golü buldu: 1-1.
Konuk ekip, 78. dakikada Lautaro Martinez'in penaltıdan attığı golle karşılaşmada 2-1 öne geçti.
Bu golle, Inter deplasmanda geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak, puanını 17'ye çıkardı ve puan tablosunda 2. basamakta yer aldı.
Sassuolo ise ligde bu sezon 4'üncü yenilgisini Inter karşısında aldı. 7 puanlı Sassuolo, 13. sırada yer buldu.
Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 57 dakika forma giydi. Çalhanoğlu, 57. dakikada Arturo Vidal'e bıraktı.
Sassuolo kadrosundaki milli futbolculardan Mert Müldür, 90 dakika forma giyerken, yedek kulübesinde yer alan Kaan Ayhan ise bu maçta görev almadı.