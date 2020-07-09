Seri üretim tarihi belli oldu... Rusya ihracat için görüşmelere başladı
Rus yetkililer T-14 Armata ana muharebe tankının ihracatı için yabancı kullanıcılarla görüşmeye başladıklarını açıkladı. Tankın 2021 yılında seri üretime girmesi planlanıyor.
Sırbistan’da yayın yapan Glas javnosti gazetesine konuşan Rus yetkililer, MiG-35 uçağının ihracatı için çalışmaların yürütüldüğünü belirtirken, Armata tankının da satışının gündemde olduğunu ifade etti.
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov’un Nisan ayındaki açıklamasında ana muharebe tankının ihracatı için açık kapı bırakılmıştı.
T-14 Armata ana muharebe tankının geliştirilmesine 2011 yılında başlandı. Uzaktan komuta edilen insansız kule ile donatılan platformda mürettebat ile cephane birbirinden ayrılmış bir tasarıma sahip.
Tankın 2021’de seri üretime girmesi planlanıyor.
C4 Defence