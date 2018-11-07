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Seri katil, yeni hedefine giderken yakalandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir kişiyi öldüren ve yeni seri cinayetler planlayan bir şahıs, polis ekiplerinin üstün dikkati neticesinde yakalandı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 11:00
Seri katil, yeni hedefine giderken yakalandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde seri cinayetler planlayan şüpheli polisin titiz çalışması ile yakalandı. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta Gaziilyas Mahallesi’nde internet kafe işleten Fahri Doğan’ın pompalı tüfek ile öldürülmesi olayı ile ilgili olarak soruşturmanın derinleştirilmesi ve ilçedeki tüm güvenlik ve mobese kameralarının incelenmesi sonrasında kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli belirlendi.

Edremit’te tüm polislerin aradığı şüpheli dikkatli bir polis memurunun şahsı yolda yürürken teşhis edildi. Dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheli M.E.K. yaşanan kovalamaca sonrasında yakalandı. Şüphelinin yeni bir cinayet planladığı ve bir önceki olayda kullandığı tüfeği de yanına alarak 2. hedefine ilerlediği iddia edildi.

Şüphelinin Edremit’te seri cinayetler planladığı iddia edilirken, şahsın aynı zamanda akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 11:00
  1. Balıkesir
  2. Edremit
  3. Seri katil
  4. Cinayet zanlısı
  5. Seri katil yakalandı

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