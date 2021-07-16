  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
El-Kazımi açıkladı: El Haşimi'nin katili yakalandı
Düzce'de kaza: Yaralılar var
İhbara giden 112 ekibi bıçaklı saldırıya uğradı!
Metrobüs yayaya çarptı: 2 yaralı
Spor Seri Galatasaray'a haber yolladı
Spor

Seri Galatasaray'a haber yolladı

Bir dönem Galatasaray formasını giyen ve Fatih Terim'in gözdeleri arasında yer alan Seri, sarı kırmızılı ekibe geri dönmek için haber gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 22:41:00 -
Seri Galatasaray'a haber yolladı

Yabancı oyuncu transferine yoğunlaşan Galatasaray, devre arasında Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes için girişimlerini sürdürürken sürpriz bir teklif geldi.

Galatasaray'a haber gönderdi

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre; 2019-2020 sezonunda 1 yıl kiralık olarak Galatasaray forması giyen Michael Seri, Aslan'a dönmek için haber gönderdi. Fildişili futbolcu, fedakarlık yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Fatih Terim'le tekrar çalışmayı istiyor

2019-20 sezonunda Galatasaray forması giyen Jean Micheal Seri bu transfer döneminde Trabzonspor ve Adana Demirspor'un gündemine geldi. "Türkiye'de önceliğim Galatasaray" diyen Seri, sarı-kırmızılı kulübe dönmek istediğini menajerine iletti. Fatih Terim'le tekrar çalışmayı çok isteyen 29 yaşındaki Fildişili yıldız, maddi fedakarlık yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Geçen sezonu Fransız ekibi Bordeaux'ta tamamlayan Seri'nin Fulham'la 1 yıl sözleşmesi kaldı. Alacaklarına karşılık İngiliz kulübünden bonservisini almaya hazırlanan Seri, Galatasaray'ı beklemeye başladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay