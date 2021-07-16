Seri Galatasaray'a haber yolladı

Yabancı oyuncu transferine yoğunlaşan Galatasaray, devre arasında Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes için girişimlerini sürdürürken sürpriz bir teklif geldi.

Galatasaray'a haber gönderdi

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre; 2019-2020 sezonunda 1 yıl kiralık olarak Galatasaray forması giyen Michael Seri, Aslan'a dönmek için haber gönderdi. Fildişili futbolcu, fedakarlık yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Fatih Terim'le tekrar çalışmayı istiyor

2019-20 sezonunda Galatasaray forması giyen Jean Micheal Seri bu transfer döneminde Trabzonspor ve Adana Demirspor'un gündemine geldi. "Türkiye'de önceliğim Galatasaray" diyen Seri, sarı-kırmızılı kulübe dönmek istediğini menajerine iletti. Fatih Terim'le tekrar çalışmayı çok isteyen 29 yaşındaki Fildişili yıldız, maddi fedakarlık yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Geçen sezonu Fransız ekibi Bordeaux'ta tamamlayan Seri'nin Fulham'la 1 yıl sözleşmesi kaldı. Alacaklarına karşılık İngiliz kulübünden bonservisini almaya hazırlanan Seri, Galatasaray'ı beklemeye başladı.