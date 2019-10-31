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Spor

Sergio Ramos, 16 yıldır bunu yapıyor!

Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, üst üste 16. sezonunda da gol attı...

2019-10-31 11:06:00 -
Sergio Ramos, 16 yıldır bunu yapıyor!

Bir defans oyuncusu olmasına rağmen attığı gollerle dikkat çeken Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, yine golünü attı.

Real Madrid'in Leganes'i 5-0 yendiği maçta takımı adına bir gol kaydeden Ramos, böylece tarihe geçti.

Ramos, La Liga'da üst üste 16. sezonunda gol atarken başarması zor bir istatistiğe imza attı.

Tecrübeli futbolcu, Real Madrid'de toplam 85 gole imza atarken bu gollerin 60'ını La Liga'da kaydetti.

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