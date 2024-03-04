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Spor Sergio Oliveira neden kadroya alınmadı? İşte “Ama nasıl olur” dedirten olay: Resmen şok olacaksınız…
Spor

Sergio Oliveira neden kadroya alınmadı? İşte “Ama nasıl olur” dedirten olay: Resmen şok olacaksınız…

Yeniakit Publisher
2024-03-04 16:10:00 - 2024-03-04 16:15:36
Sergio Oliveira neden kadroya alınmadı? İşte "Ama nasıl olur" dedirten olay: Resmen şok olacaksınız…

Galatasaray'da Beşiktaş maçı kadrosuna alınmayan Sergio Oliveira'nın Okan Buruk ile yaşadığı tartışmanın detaylarına ulaşıldı.

Galatasaray'da Beşiktaş maçı kadrosuna alınmayan Sergio Oliveira'nın Okan Buruk ile yaşadığı tartışmanın detaylarına ulaşıldı.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile Sergio Oliveira arasında yaşanan krizin perde arkası aydınlandı.
Sarı-kırmızılılar, VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçının ilk 45 dakikasını 1-0 geride kapattı. Okan Buruk, ikinci yarıya başlarken iki oyuncu değişikliği yaptı. Ensonhaber.com’a göre; Tete ile birlikte Sergio Oliveira da kenara geldi.
Okan Buruk elini uzattı, sıkmadı
Spor Gecesi Digital'in haberine göre; mücadelenin 2-0 sona ermesinin ardından Okan Buruk, soyunma odasında tek tek tüm futbolcularının elini sıkarak teselli etti.
Sıra Sergio Oliveira'ya da geldi ve Okan Buruk elini uzattı. Ancak Portekizli oyuncu, Okan Buruk'un uzattığı eli sıkmak istemedi.
"Bana saygısızlık yapıldı"
Sergio Oliveira, kendisine saygısızlık yapıldığını belirtti. Okan Buruk ile arasında bir süre İtalyanca tartışma yaşandı.
Bu olayın ardından Okan Buruk, Sergio Oliveira'yı Beşiktaş ile oynanan maçtan önceki hiçbir antrenmana almadı ve kadro dışı bıraktı.
Son karar yönetimde
Sergio Oliveira ile ilgili kesin kararın, Galatasaray yönetimi tarafından önümüzdeki günlerde verileceği öğrenildi.
Okan Buruk ne demişti?
Okan Buruk, Beşiktaş derbisi sonrasında kendisine sorulan "Sergio Oliveira kalan 10 maçta var mı, yok mu?" sorusuna, "Performansa bağlı. Bu maçta kadroda düşünmedim. Kadrodaki her oyuncuyu kullanabiliriz. Aidiyetlerine ve katkılarına bakacağız. Önümüzdeki maçlara bakacağız." cevabını verdi.

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