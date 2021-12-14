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Spor Sergio Agüero veda kararı aldı
Spor

Sergio Agüero veda kararı aldı

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Sergio Agüero, futbol kariyerine nokta koymaya karar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 01:40:00 -
Sergio Agüero veda kararı aldı

30 Ekim'de Barcelona'nın Alaves ile oynadığı maçta rahatsızlanan Agüero'nun kalp ritim bozukluğu nedeniyle az 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Marca’nın haberine göre 33 yaşındaki yıldız, Çarşamba günü düzenleyeceği törenle emekli olduğunu açıklayacak.

Manchester City'den ayrılarak yaz transfer döneminde Katalan kulübüne gelen Arjantinli golcü sakatlığı nedeniyle fazla şans bulamadı.

Barcelona ile sadece 5 maça çıkabilen Agüero, 1 gol kaydetti.

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