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Sergey Lavrov Suriyeli büyükelçiyle görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad ile Suriye’deki son durumu görüştüğü bildirildi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 00:31
Sergey Lavrov Suriyeli büyükelçiyle görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad ile bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmede ile ikili ilişkiler ile gündemdeki konuların değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, Lavrov ve Haddad’ın Suriye krizinin çözüm yolları ile terörle mücadele ve İdlib sorununu görüştüğü ifade edildi.

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 00:31
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