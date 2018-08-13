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Sergey Lavrov Ankara'da

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 22:04
Sergey Lavrov Ankara'da

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara'daki programı çerçevesinde yarın 10. Büyükelçililer  Konferansında konuşma yapacak ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya  gelecek.

İki bakan, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı  düzenleyecek. Lavrov'un temaslarında, ikili ilişkilerinin yanı sıra başta Suriye  olmak üzere bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınması bekleniyor.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 22:04
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