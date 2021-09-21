Sergen'den Vitor Pereira'ya tepki: Herkes kendi işine baksın

Beşiktaş'ın kazanması ve Fenerbahçe'nin kaybetmesi, iki takımın teknik direktörleri arasında söz düellosuna neden oldu.

Kanarya'nın teknik patronu Vitor Pereira, Başakşehir yenilgisine gerekçe olarak "Hafta içi oynadığımız maçın faturasını ödedik. Beşiktaş da zaten şansa kazandı." ifadelerini kullandı.

Kartal'ın teknik direktörü Sergen Yalçın ise bu sözlere tepki gösterdi. Siyah-Beyazlı çalıştırıcı, "Herkes kendi işine baksın, işini yapsın, kendi sorumluluğunu yerine getirsin. Biz Antalyaspor karşısında gücümüzü göstererek kazandık. Savaşçı futbolcularım mücadeleci ruhlarını ortaya koyarak galibiyeti getirdi. İkinci devrede hiç geri adım atmadık. Oyun ve oyuncu kalitemizi gösterdik." diye konuştu.

Yalçın, aynı ruh ve inançla şimdi Adana Demirspor maçına çıkacaklarını da ifade ederek "Takım oyunu oynayarak, kendi futbolumuzu sahaya yansıtarak kazanmaya çalışacağız." dedi.

Kartal'ın teknik direktörü, Balotelli konusunda ise özel önlem düşünmediklerini söyledi ve "Bizde de çok Balotelli var. Onlar düşünsün." yorumunu yaptı.

Başkan Ahmet Nur Çebi'de Beşiktaş'ın her maçında savaşçı ruhla mücadele ettiğini ve sonuca gittiğini belirterek "Kulaklarımızı söylentilere tıkayarak yola devam ediyoruz. Rakiplerin ahengimizi bozma çalışmaları sonuç vermeyecek. Tüm oyuncularımızla ve teknik heyetle gurur duyuyoruz." dedi.