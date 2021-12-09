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Spor Sergen Yalçın'ın istifası sonrası Şenol Güneş bombayı patlattı
Spor

Sergen Yalçın'ın istifası sonrası Şenol Güneş bombayı patlattı

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen son buldu. Yalçın'ın yerine geleceği konuşulan Şenol Güneş'in açıklaması futbol gündemine bomba gibi düştü.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 14:19:00 -
Sergen Yalçın'ın istifası sonrası Şenol Güneş bombayı patlattı

Deneyimli teknik adam Şenol Güneş, Beşiktaş defterini açılmadan kapattı. En son A Milli Takım'da görev yapan Güneş, dinleneceğini ve takım çalıştırmayacağını açıkladı.

"Dostluğumuz baki"

Fanatik'e açıklamalarda bulunan Güneş, "Başkanla dostluğumuz baki. Ama sezon ortasında Beşiktaş ya da bir başka kulüpte çalışmak istemiyorum. Yeni sezona kadar dinleneceğim. Beşiktaş'a da Sergen'e de hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım süreci yordu

A Milli Takım'da Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası Elemeleri'nde tatsız sonuçlar alan Güneş, yoğun eleştirilerden dolayı görevi bırakmak zorunda kalmıştı. Güneş'in Milli Takım sürecinden dolayı yorgun olduğu, sezon sonuna kadar bir takımda görev almayacağı öğrenildi.

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