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Spor Sergen Yalçın’dan maç öncesi uyarı! Rachid Ghezzal’e özel görev
Spor

Sergen Yalçın’dan maç öncesi uyarı! Rachid Ghezzal’e özel görev

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızışırken Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rachid Ghezzal ile özel görüşme yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 10:54:00 -
Sergen Yalçın’dan maç öncesi uyarı! Rachid Ghezzal’e özel görev

Siyah-Beyazlı formayla bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Rachid Ghezzal, Galatasaray derbisinde penaltıdan bir gol atsa da takımına puan kazandıramamıştı.

Sarı-Kırmızılılar’ın hücumcuları karşısında boş alan bulamaması sebebiyle asistçi kimliğini ön plana çıkaramayan Cezayirli kanat oyuncusu, bugünkü Karagümrük karşılaşmasında şovuna kaldığı yerden devam etmek istiyor.

Futbolcusuyla maç öncesinde bir görüşme yapan teknik direktör Sergen Yalçın’ın, oyunun sıkıştığı anlarda Ghezzal’den sorumluluk almasını istediği bildirildi.

Sık sık ceza alanı dışından kaleyi yoklaması istenen 29 yaşındaki futbolcu, bu direktifler doğrultusunda hem gol atmak hem de asist yapmak için Vodafone Park’ta sahaya çıkacak.

Kaynak: Fanatik

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