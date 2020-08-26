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Spor Sergen Yalçın'dan hakemlere tepki
Spor

Sergen Yalçın'dan hakemlere tepki

Yunanistan'ın Selanik şehrinde oynanan PAOK maçı sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 00:30:00 - 2020-08-26 00:32:42
Sergen Yalçın'dan hakemlere tepki

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş forması giymenin kolay olmadığına dikkat çeken Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Oyunculardan Welinton ve N'Sakala'nın ilk defa oynadığına dikkat çekti. Çok basit goller yediklerini belirten Yalçın, hakemlerin çok kötü bir maç yönettiğini vurguladı.

Transferlerin henüz bitmediğini belirten Beşiktaş Teknik Direktörü, Transferlerin gerçekleşmediğini belirterek, eksik bir kadroyla geldiklerini, transferlerin olması halinde maçın belki daha değişik bir sonuçla bitebileceğini söyledi.

VAR sisteminin olmamasına tepki gösteren Yalçın, bu kadar kötü bir yönetim olamazdı diyerek hakemlere tepki gösterdi.

PAOK'un uzun toplarla oynadığını belirten Yalçın, neticede yenildik diyerek PAOK'u tebrik etti.

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