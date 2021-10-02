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Spor Sergen Yalçın'a kırmızı kart!
Spor

Sergen Yalçın'a kırmızı kart!

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçının 43. dakikasında siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın kırmızı kart gördü.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 20:00:00 -
Sergen Yalçın'a kırmızı kart!

 
Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçının 43. dakikasında siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın kırmızı kart gördü. Mücadelenin 42. dakikasında Can Bozdoğan'ın yerde kaldığı pozisyona düdük çalınmamasına itiraz eden ve kendisine gelen topa vuran Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

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