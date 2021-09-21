Sergen Yalçın ve Stefan Kuntz arasındaki kavga büyüyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a cevap verdi.

"Kuntz saçmaladı"

Yalçın, yaptığı açıklamada, "Kuntz benimle ilgili bir şeyler söyledi, önce saçmaladı, sonra toparlamaya çalıştı. Bir şey söylemek isterse direkt söylesin, kıvırtmaya gerek yok." dedi.

Öte yandan Yalçın, "Hakemlerle ilgili çok konuşmak istemiyorum. Uilenberg geliyor, benimle ilgili açıklama yapıyor, bu adam yabancı, Türkiye'de yaşamıyor. Bugün oyuncu geliyor bana kulübede hareket yapıyor, oyuncu yabancı. Hayatımda görmedim" diye konuştu.