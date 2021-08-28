  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gol makinesi Lewandowski'den rekor!
Sergen Yalçın transferi açıkladı
Malatya golcüleriyle güldü
Thiam üç puanı getirdi
Spor Sergen Yalçın transferi açıkladı
Spor

Sergen Yalçın transferi açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 21:32:00 -
Sergen Yalçın transferi açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Yalçın, yeni transfer Umut Meraş'ı değerlendirdi.

Başarılı teknik adam, "Umut Meraş milli bir oyuncu. Bize değer katacak. Planlamalara göre yapılan transfer. Seneye 4 Türk oynayacak. Ancak Türkiye'de işler değişebiliyor. Rıdvan ve N'Sakala varken üçüncü bek, biliyoruz. Rekabet varsa, performans artar." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay