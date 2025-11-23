  • İSTANBUL
Sergen Yalçın: Oyuncuların psikolojisi bozuk!  

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalırken, teknik direktör Sergen Yalçın maç sonrası yaptığı açıklamada takımın öne geçmesine rağmen bireysel hatalar nedeniyle puan kaybettiğini ve bu hatalara karşı çalışma yapmanın mümkün olmadığını söyledi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor'u konuk etti. Mücadele 1-1 sona erdi.

Maçın ardından Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın değerlendirmelerde bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"HATANIN BİR ÇALIŞMASI YOK"

"Puan kaybettiğimiz maçların neredeyse tamamında öne geçtikten sonra rakibe puan veriyoruz. Yani anlaşılır gibi değil. Çok bireysel hatalar oluyor. Bugün de, geçen hafta da, Fenerbahçe maçında da… Çok bireysel hata yapıyoruz. Bireysel hatanın bir çalışması yok yani. Olabiliyor böyle hatalar, önlem alamıyoruz bunlara doğal olarak.

Oyuncuların psikolojisi bozuk!

İkinci yarıya iyi başladık ve Cengiz'in penaltı golüyle öne geçtik. Takım iyi reaksiyon verir diye düşünüyorduk ama yine bireysel hatadan maalesef kendi kendimize gol attık. Psikolojimiz bozuldu. Bir gol daha yiyebilirdik. Üzgünüz. Kazanmak istiyorduk. Şanssızdık. Olmayınca olmuyor."

