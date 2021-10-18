Sergen Yalçın müjdeyi verdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Welinton, yarın oynanacak Sporting Lizbon maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları: "Kendi oyunumuzdan ödün vermemeye çalışıyoruz. Dortmund maçında da önde oynayan, hücum oynayan kazanmak için riskler alan bir Beşiktaş vardı. Yarın da hepimizin arzusu iyi bir Beşiktaş görmek. Peş peşe gelen sakatlıklar ritmimizi bozdu. Sakatlık dönüşü oyuncularımızın, oyunun içine girmeleri bazen beklendiği gibi olmuyor. Yavaş yavaş onları sahaya döndürmek istiyoruz.

"N'Sakala ve Pjanic yarın ilk 11'de oynayacak"

Süper Lig'de yabancı kuralı var, o açıdan bazı bölgelerde bazı oyuncuları kullanamıyoruz. N'Sakala'nın bölgesi en rahat olduğumuz bölge. O bölgede genelde Türk oyuncular oynatıyoruz. Sporting Lizbon maçında N'Sakala oynayacak. "N'Sakala ve Pjanic, Sporting Lizbon maçında oynayacak. Umarım tekrar sakatlık yaşanmaz. Alex Teixeira ile başlayacağız.

"Kazanamazsak ilk iki hedefimiz kalmayacak"

Yarınki maçı kazanamazsak grupta ilk iki hedefimiz kalmayacak. Tabii ki kazanmak istiyoruz, sonrasına bakacağız. İlk iki şansımız olabilir mi, aslında onu düşünmüyoruz. Tek düşüncemiz yarın kazanmak, sonrasını birlikte görürüz. Atiba bir sonraki milli araya kadar olmaz diye düşünüyoruz. N'Koudou ve Mehmet Topal, önümüzdeki hafta takımla antrenmanlara başlayacak.

"Sakatlıklar takımı çok böldü"

Bizim ligdeki istatistiklerle Şampiyonlar Ligi'nde maç kazanmamız çok zor. Bu istatistiklerin üzerine çıkmamız lazım. Zaten oynadığımız maçlarda bu ortaya çıkıyor. Sakatlıklar takımı çok böldü. En çabuk iyileşenlerle en iyi yapmaya çalışıyoruz."

"Bunu bilmem için başka iş yapmam lazım"

Sergen Yalçın "Yarın Beşiktaş iyi oynayacak mı?" şeklindeki soruya "Öyle sorular soruyorsun ki bunu bilmem için başka bir iş yapmam lazım. Tabii ki iyi oynamak, oyuncularımızın çok koşmasını, mücadele etmesini, kazanmasını istiyoruz ama bunları önceden öngöremem" yanıtını verdi.

Welinton, "İyi oynayıp kazanmak istiyoruz"

Yaşadığı sakatlığı atlattığını ifade eden Welinton ise “Evet sakatlık yaşadım. Bu işimizin bir parçası. Olabilecek bir durum. Ancak atlattım. Geçen seneden birçok oyuncu var takımda. Aynı arkadaşlarımızla devam ediyoruz. Geçen sene defans olarak iyiydik. Bu sezon başında da iyi maçlar oynadık. Son maçla ilgili toplantılar yaptık. Geçen sene nasıl iyi defans yaptıysak öyle devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yarın kazanmak istediklerini ifade eden tecrübeli savunmacı, “İki büyük takıma karşı iyi maçlar oynadık. Kaliteli maçlar çıkardık. Yarın da aynı şekilde iyi oynayıp kazanmak istiyoruz. Kazanıp önümüze bakacağız. Bizim için bir şey değişmiyor. Geleceğe iyi bakmak istiyoruz” diye konuştu.