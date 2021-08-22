Sergen Yalçın isyan etti!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

N'Sakala'nın iyi olduğunu kaydeden teknik adam, "N'Sakala iyi, bir sorunu yok. O an korktuk gerçekten. Üzücü bir olay, camiamıza geçmiş olsun. İnşallah böyle olaylar yaşanmaz." dedi.

Hazır olmadıklarını vurgulayan antrenör, "Yeni yeni hazırlanıyoruz. Oyuncularımız takıma yeni alışıyor. Henüz sezonun çok başı, umarız bundan sonrası iyi olur." ifadelerini kullandı.

Yabancı kuralı isyanı

Transferle ilgili son durum sorulan Sergen Yalçın, "Çalışıyorlar transfer için. Tahminim 2 oyuncu daha alma planımız var. Bilmiyorum alabilir miyiz... Ekonomik durumlar, oyuncuların durumları nedir bilmiyorum. Transfer etmek zorundayız. 1 Türk oyuncuya ihtiyacımız var. Batshuayi'yi sokarken bir Türk daha sokmak zorunda kaldık. Türk yabancı kuralından ötürü böyle değişiklikler olacak. Anlamsız bir kural. Dünyanın başka yerinde böyle kural var mı! Yabancı al 14 tane diyorlar, 6'sı tribünde. 200-250 milyon euro para gidiyor. Bir sürü para gidiyor. 10 tane de, 11 tane de. Oynat. Madem oynattırmıyorsun niye aldırıyorsun?" diye konuştu.

"İyi bir oyun olmadı"

İyi durumda olmadıklarını kaydeden tecrübeli hoca, "Oyuna gelince istediğimiz gibi bir oyun olmadı. Gaziantep deplasmanları bizim için her sene problemli oluyor. Geçen sezon da burada kaybetmiştik. 1'er puan adaletli gibi duruyor. Çok fazla bir şey yapmadık. Her iki taraf için de uzun top oynanan bir oyundu. İkinci yarının başında iyiydik. Onlar da maç sonunda iyiydi. Beraberlik adaletli gibi oldu. Sezon başında istediğimiz seviyede değiliz, bu bir gerçek. Yeni bir oyun kurgusu oluşturmaya çalışıyoruz. Yeni oyuncuları da içeriye alıp, milli maç sonuna kadar iyi bir hazırlık dönemiyle sahada olmak zorundayız. Çünkü, sonrasında Şampiyonlar Ligi başlıyor. Daha farklı bir kulvar. Oraya çok daha güçlü gitmemiz gerekiyor." mesajını verdi.

"1-2 transfer yapacağız"

Daha iyi olacaklarını vurgulayan Sergen Yalçın, "Fotoğrafın bütününe bakarsak; sonradan oyuna aldığımız oyuncuları Alex 6-7 aydır oynamıyor. Kolay değil. Zor bir deplasmanda son 25 dakikada oynayıp üst düzey şeyler beklemek kolay değil. Gelecek hafta oynayacak. Sonra hazırlık maçında oynayacak. Fizik olarak yukarı çıkacak. Batshuayi de öyle. Larin sakatlıktan çıktı. Onu bekletiyoruz. Gökhan'ı kullandık. Biliyorsunuz Türk - yabancı. Sahada 3 Türk olması gerekiyor. Türk çıkarıp yabancı sokamıyoruz, bunu organize etmeliyiz. Ligin başı oyunsal anlamda yeterli olmayabiliriz. Kaçacak bir şey yok. Düzelteceğiz bunları. Önümüzde çok uzun bir sezon var. 1-2 transfer daha yapacağız. Milli maç arasından sonra daha güçlü, daha iyi oynamak istiyoruz." dedi.

"Bahanelere sığınmak istemiyorum"

Hataları minimuma indirmeleri gerektiğini söyleyen antrenör, "Oyunun son 15 dakikasında dağıldık. N'Sakala'nın durumu da bir etken. Çok üzücü bir olay. Böyle bahanelerin arkasına da sığınmak istemiyorum. Kötü bir olay. Öyle, böyle oldu da kötü oynadık gibi bahaneler üretmek istemiyorum. Oyunlar kötü olabilir, kötü kaybedebiliriz, oyuncularımın bu hakları her zaman var. Bunları ne kadar minimuma indirirsek bizim için o kadar iyi olur. Oyuncularla bunu geçen sene konuşmuştuk. Geçen sene burada kötü bir mağlubiyet almıştık. Bu sene buradan 1'er puanla ayrıldık." diyerek sözlerini noktaladı.