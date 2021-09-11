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Spor Sergen Yalçın iddialı konuştu: Taraftarımız izlesin
Spor

Sergen Yalçın iddialı konuştu: Taraftarımız izlesin

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor maçı sonrasında yaptığı açıklamada taraftardan Dortmund maçını izlemesini istedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 23:08:00 -
Sergen Yalçın iddialı konuştu: Taraftarımız izlesin

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

Maçı değerlendiren deneyimli hoca, "Milli maç dönüşleri zor oluyor, Avrupa'da çok oyuncumuz var, Güney Amerika'ya gidenler de var, Atiba ile Larin'i kadroya bile almadık, dönüşler her zaman zorludur. Malatyaspor da son 2 hafta toparlamış, lige konsantre olmuş. Oyuncularımız ne oynadıklarının farkındalardı, iç sahada fire vermek istemiyoruz, bunun farkındalardı. İstekli, arzulu, izleyenlerin hoşuna gidebilecek bir oyun oynamaya çalıştık. İlk yarıda zorunlu değişiklikler yaptık, o hamle şanslarımızı etkiledi. Biraz çarşamba gününü de düşündük, onun da provasını yapmaya çalıştık ama lig ve Şampiyonlar Ligi'nin seviyesi farklı, şimdi Çarşamba gününü düşüneceğiz." dedi.

"Alex'in Dortmund maçında olması zor"

Alex Teixeira'nın Dortmund maçında oynama ihtimalinin düşük olduğunu belirten Sergen Yalçın, "Sakatlık durumunu bilmiyorum, doktorla konuşmadım, yarın netleşir ama Alex'in oynayacağını zannetmiyorum, Vida ile Nkoudou'nun durumlarının ciddi olacağını düşünmüyorum. Alex'in arka adelesinde problem oldu, ne kadar olmaz, sonra belli olacak." ifadelerini kullandı.

"Taraftarımız izlesin"

Dortmund maçı sorulan Sergen Yalçın, "Taraftarlarımızın izlerken zevk alacağı bir oyun oynamak istiyoruz. Ofansif olarak güçlü bir takımla oynayacağız, inşallah başlangıcımız iyi olur. Biz de kendi seviyemizi Şampiyonlar Ligi'nde test edeceğiz. Günün heyecanını yaşayalım, taraftarımız izlesin, oyuncularımız mutlu etmek için elinden geleni yapsın, skora bakarız sonra." diye konuştu.

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