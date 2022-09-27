Sergen Yalçın, Hull City'ye gidecek mi? En yakınındaki isim cevapladı

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta da yardımcılığını yapan Murat Şahin, Radyospor'a konuştu. Şahin, Hull City iddialarını cevapladı ve takımdan ayrılış süreçlerini anlattı.

Beşiktaş'ın eski yardımcı antrenörü, Beşiktaş'tan ayrılmalarına sebep olarak transferlerden verim alamamalarını gösterdi. Şahin, 9 transferin de katkı sağlamadığının altını çizerek, "Yaptığımız 9 transferin hiçbirinden beklediğimiz performansı alamadık. Bir takımda 9 futbolcudan verim alamamak kötü bir durum. Fakat hiçbir oyuncu takımı sabote etmeye çalışmadı. transferlerin %50'si bile başarılı olsa farklı bir durumda olabilirdik. Hiçbir transfer bize katkı sağlamadı ve süreç bizim ayrılmamıza kadar gitti" dedi.

Sergen Yalçın'ın Hull City'nin başına geçip geçmeyeceğine dair soruyu da cevaplayan Şahin, "Hull City sorusunu pas geçiyorum. Hedeflerimiz var. Herkes A Milli Takım'ın başına geçmek ister, büyük Avrupa takımlarının başına geçmek ister, 4 büyüklerin başına geçmek ister" dedi.