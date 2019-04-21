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Sergen Yalçın: “Güvenli bölgenin içine girdik”

Fenerbahçe karşısında aldıkları 1-0’lık galibiyetini değerlendiren Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Puan cetvelinde de tamamen güvenli bölgenin içine girdik” dedi.

21 Nisan 2019 Pazar 23:16
Sergen Yalçın: “Güvenli bölgenin içine girdik”

Fenerbahçe karşısında aldıkları 1-0’lık galibiyetini değerlendiren Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Puan cetvelinde de tamamen güvenli bölgenin içine girdik” dedi.


Spor Toto Süper Lig’in 29. Haftasında Aytemiz Alanyaspor, evinde Fenerbahçe’yi konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle soma ererken, maç sonu açıklamalarda bulunan A. Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçı kazandıkları için çok mutlu olduklarını, gösterdikleri özveri ve mücadeleden dolayı da oyuncularını kutladığını dile getirdi.


Oyunsal anlamda çalıştıkları her şeyi oyuncularının sahaya yansıttığını ifade eden Yalçın, “Özellikle ikinci bölgedeki baskıyla kazandığımız toplarla yapacağımız ataklar. Fenerbahçe’ye baskı yapıp uzun oynatmak istedik. Arkada uzun oynanan topları çok kolay alabileceğimizi biliyorduk. Bunlar oyun kurma anlamında çok önemli. Bu akşam birçok alanda çok başarılı istatistiklerimiz var. İyi bir galibiyet oldu. Puan cetvelinde de tamamen güvenli bölgenin içine girdik. Bu da bizim için çok önemliydi. Daha önümüzde zor bir beş hafta var. Tabii ki bu galibiyetin mutluluğunu 1-2 gün yaşayacağız. Ondan sonra çok çabuk önümüzdeki müsabakalara hazırlanmak istiyoruz. Puan cetvelinde herhalde 5. sıraya çıktık. Bunu ne kadar koruyabileceğimiz kalan beş hafta daha net gösterecek. İlk 10 içinde bitirirsek kendimizi başarılı görüyoruz. Umarım sezonu iyi bir yerde bitiririz."



Avrupa hedefi


Yalçın, Avrupa hedefiyle ilgili soruya, kalan beş haftadaki maçların çok zor olacağına işaret ederek şu yanıtı verdi:


"Ligi en iyi yerde bitirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Gereken mücadeleyi göstereceğiz. Beşinci mi oluruz onuncu mu oluruz onu bilemeyiz. Kalan beş haftada iyi bir performans sergilersek neden olmasın? Hep beraber göreceğiz. İddialı konuşmayı sevmiyorum. Çünkü, alabileceğimizin maksimumunu almaya çalışıyoruz. Kolay değil. Şu anda iyi bir grafik üzerinde gidiyoruz. Göreve başladığımız günden itibaren çok fazla düşüşü yaşamadık. Çok fazla çıkış da yaşamadık. Çok arzu edilen bir şekilde devam ediyoruz. İnşallah sonunu hayırlı bir şekilde görürüz."

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 23:16
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