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Spor Sergen Yalçın: Grupta işimiz zor
Spor

Sergen Yalçın: Grupta işimiz zor

Ajax maçının ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sporting maçlarının gruptaki durumlarını belli edeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 23:50:00 -
Sergen Yalçın: Grupta işimiz zor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ajax maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Golü atabilirdik"

"Zor bir oyun oldu. Bu seviyelerde işler kolay olmuyor. Oyun planımız aslında doğru işledi. Maçtaki ilk pozisyonu biz bulduk, golü de atabilirdik. Çocukların iyi mücadele ettiğini söyleyebilirim."

"Çocukların mücadelesinden memnunuz"

"Serdar Saatçı çok iyi oynadı. Berkay Vardar da 15-20 dakikalık bölümde iyi oynadı, çocukların mücadelesinden memnunuz."

"Bende bir sakatlık yok"

"Bende bir sakatlık yok ama ayağa kalkarken biraz dizim ağrıdı. Çok şükür bugün bir sakatlık vermedik."

"İşimiz zor"

"İşimiz zor. Geriden gelip yakalamak kolay olmayacak. Sporting maçları gruptaki durumumuzu belli eder."

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