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Spor Sergen Yalçın: Çok ciddi bir kaos oluştu
Spor

Sergen Yalçın: Çok ciddi bir kaos oluştu

Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçta çok büyük bir kaosun oluştuğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 22:11:00 -
Sergen Yalçın: Çok ciddi bir kaos oluştu

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

"Çok acayip şeyler oldu bugün"

"Geceyi anlatmak çok zor. Eksiğiz. Sağ bekimiz, stoperimiz sakatlandı, yerine oyuncumuz yok. Onu oraya çek, onu buraya çek... Çok acayip şeyler oldu bugün."

"O an kimi aldığımızı bile hatırlamıyorum"

"Kaybetseydik de çok önemli olmayacaktı çünkü böyle bir kaos ortamında oyunu yönetmek çok zor. Josef ve Atiba'nın yerini değiştirdik, sonra sağ beki değiştirdik. Sağ beke o an kimi aldığımızı bile hatırlamıyorum."

"Demek ki karakterli oyuncularımız var"

"2-0 geriden gelip kazanmak mutluluk verici. Demek ki karakterli oyuncularımız var." Umarım böyle bir kaos ortamını bir daha yaşamayız. Welinton ve Rosier haricindeki oyuncularımızın salı-cuma olacağını düşünmüyorum."

"Süper Lig, ikinci yarılarda başlıyor"

"Allah oyunculara kolaylık versin, en azından biz oynamıyoruz. Henüz ligin başı, sonunu konuşmak için çok erken. Süper Lig, ikinci yarılarda başlıyor."

"Göreve başladığımdan beri böyle bir şey yaşamadım"

"Bu akşam normal akışta olmayan şeyler oldu, çok ciddi bir kaos oluştu. Göreve başladığımızdan beri ilk 45 dakikada böyle bir kaos yaşamamıştık. Kaybetseydik bile skoru çok önemsemeyecektim. Dengesi ve düzeni bozulmuş bir takım, zor bir durum. İkinci yarıda klasik bir oyun düzeni oturdu."

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