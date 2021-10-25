Sergen Yalçın: Çok abartmaya, kaos ortamı oluşturmaya gerek yok

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 2-1 kazandıkları Galatasaray derbisi sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Yalçın, şu ifadeleri kullandı:



"Kazandığımız için çok mutluyuz. Destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Derbiler her zaman çok önemlidir, bugün için bize bir moral oldu. Oyuncularımız için de bir güven tazeleme oldu."

"Taraftarımız merak etmesin"

"Bugün oyuncularımız geri dönüş sinyalleri verdiler. Larin'in performansı, geçen seneyi hatırlatır nitelikteydi. O da aramıza iyi bir şekilde döner diye düşünüyorum. Taraftarımız merak etmesin, bizim onlardan daha çok moralimiz bozuluyor işler kötü giderken. Kulvarları ayrı tutmak lazım. Lig başka, Şampiyonlar Ligi başka."

"Daha ligin ilk çeyreğindeyiz"

"Oyuncularımız çok fazla maç oynuyorlar, daha ligin ilk çeyreğindeyiz. Erken karar vermemek lazım, sabırlı olmak lazım. Uzun maratonda kaliteli bir oyuncu grubuna sahibiz. Bazen sonuçlar gelmeyebilir, biz bu oyuna sadece başarı odaklı bakmamalıyız."

"Oyuncularımız zor bir iş yapıyorlar"

"Bu, oyunun doğasında olan bir durum. Çok abartmaya, kaos ortamı yaratmaya gerek yok. Sadece başarıya endeksli bir camia olmamalıyız, bu işin birçok boyutu var. Biz şampiyonluk kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün olduğu gibi, taraftarlarımızın sezon boyunca oyuncularımızı desteklemesini istiyorum. Oyuncularımız da zor bir iş yapıyorlar."

"Larin fiziken hazır olduğu sürece her maç gol atabilir"

"Statik santrfor oynayan futbolcunun işi daha zor. Larin arkadan geldiği ve fizik gücü yüksek olduğu için o golleri atıyor. Larin fiziken hazır olduğu sürece her maç gol atabilir. Yeter ki fizik olarak hazır olsun."