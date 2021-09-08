Sergen Yalçın: Beşiktaş camiası sana haddini bildirir

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'un sunduğu "Az Önce Konuştum" programının konuğu oldu.

Sergen Yalçın transfer, takımın son durumu ve izleyenlerin gündeme dair sorularına yanıt verdi.

"Milli Takımda hocamıza ve oyuncularımıza destek olmalıyız"

"İşler iyi giderken kimseye ihtiyacınız olmuyor. Rutin gidiyor zaten. Taraftarın, camianın, halkımızın desteğine sıkıntıda ihtiyaç oluyor. Teknik Direktörlerin yani. Sıkıntılı süreçten geçiyoruz. Hocaya destek olmalıyız. Futbolda her zaman işler iyi gidecek diye bir kural yok. Konuşmayı, kaos ortamı yaratmayı çok seviyoruz."

"Beşiktaş camiası sana haddini bildirir"

"Uilenberg, TFF tarafından çağrılmış bir insan. İşi hakem yetiştirmek. Bu adam Almanya'ya gidip B.Münih'in hocası hakemler üzerinde baskı yaratıyor diyor mu? Bu arkadaşa birileri bir şeyler fısıldamış. "Uilenberg denen arkadaş Beşiktaş camiasını karşısına alıyor. Beşiktaş camiası sana haddini bildirir! Onu bil bir defa"

"TFF uilenberg'in işene son vermelidir"

"TFF, derhal Uilenberg'in işine son vermelidir. Aksi halde bu arkadaş taraftır. TFF, bu arkadaşı bünyesinde tutarsa benim için o da taraftır. Bu açıklamadan sonra ben hakem camiasından çekiniyorum Beşiktaş Teknik Direktörü diyor. Bu laf Beşiktaş camiasına söylemiştir. İsmin önemi yok. Beşiktaş Teknik Direktörü diyerek o camiayı karşına alıyorsun. Bu mevzu sana ondan sonra sıkıntı yaratacak. Sen açıklamayı yaparken bunun sonunu düşünmüyor musun?