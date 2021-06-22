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Spor Sergen Yalçın ayrılıyor mu? Sergen Yalçın Beşiktaş kararı
Spor

Sergen Yalçın ayrılıyor mu? Sergen Yalçın Beşiktaş kararı

Sergen Yalçın sözleşme imzalayacak mı? Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta bir süredir gözler Sergen Yalçın'da... Peki, Sergen Yalçın yeni sözleşme imzalayacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-22 09:23:00 -
Sergen Yalçın ayrılıyor mu? Sergen Yalçın Beşiktaş kararı

Siyah-beyazlı taraftarlar Sergen Yalçın'ın kulüple anlaşıp anlaşmadığını merak ediyor. Beşiktaş'ın Yalçın için 20 milyon TL garanti, 10 milyon TL lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi pirim paketi hazırladığı gelen haberler arasında. Peki, Sergen Beşiktaş ile anlaşacak mı?

Sergen Yalçın ayrılıyor mu? Sergen Yalçın Beşiktaş kararı

Sözleşmesi sona erdikten sonra Beşiktaş ile görüşmelerini sürdüren Sergen Yalçın'ın geleceği hakkında Rıdvan Dilmen açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dilmen, "Haber sitelerini okuyunca şok oldum!! Sergen Yalçın ‘Beşiktaş yönetiminin tüm tekliflerine rağmen yoruldum! Çalışmayı düşünmüyorum! Yarın son kez görüşülecek’ yazıyor! Hemen Sergen Yalçın hocamızı aradım! Haftada birkaç kez görüşüyordum! Süreç uzadıkça her gün daha fazla üzülüyordu! Biraz önce görüştüğümde, ‘Yazabilirsin Hocam’ dedi. ‘Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım’ dedi.”

Dilmen, “Ben yine de; Beşiktaş Başkanı ve yönetiminin, Sergen hocalarını çok seven taraftarlarıyla bir şekilde tekrar bir araya gelmesini bütün samimiyetimle arzuluyorum! Beşiktaş – Sergen Yalçın kopması beni Fenerbahçeli bir futbol adamı olarak üzdü. Ancak ısrarla büyüğü olarak tavsiyeme rağmen kararının kesin olduğunu hissettim! Umarım yanılırım” İfadelerini kullandı.

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