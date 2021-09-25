Süper Lig’de heyecan 7.hafta maçlarıyla devam ediyor. Beşiktaş deplasmanda Altay’a 2-1’lik sonuçla yenildi. Maçın ardından ise teknik direktör Sergen Yalçın’ın açıklamaları merak konusu oldu. Peki, Sergen Yalçın ne söyledi?

Sergen Yalçın açıklama | Beşiktaş sakat futbolcular son durum

Altay maçının ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın, “Maalesef bireysel hatalarda futbol hemen cezayı kesiyor. Çok basit hatalar yaptık. Neredeyse hiç pozisyon vermediğimiz bir yarıda iki tane gol yedik. Aynı Salı günü olduğu gibi. Rakibin pozisyonu yoktu üç gol yedik. Bugün de özellikle ikinci yarıda hiç kaleye gelmeyen rakip. Kazanıp devam edebileceğimiz bir oyundu beceremedik. Bu tip skorlar olabiliyor ligde. Şu anda çeşitli bahaneler üretmenin kimseye faydası olmaz. Bizim çözüm yaratmamız gerekiyor, zor bir süreçten geçiyoruz. Bu sakatlıkların birçoğu salı ve çarşamba devam edecek gibi görünüyor. Bakalım en kısa sürede toparlanıp milli maçtan sonra sağlam kadroyla devam etmek istiyoruz. Zannetmiyorum oynayacağını Pjanic’in de. Salı, cumartesi o da olmaz. Olduğu kadar, kim varsa dönecek oyuncular var. Rosier dönecek, Necip dönebilir, Larin döner, Batshuayi döner. Onları alırız, buradakilerle birleştirip devam edeceğiz. Sezonun başında bu kadar arka arkaya oyuncuları oynattığınız zaman kolay değil. Zor maçlar, tempolu maçlar ve aynı oyuncuları oynatmak zorunda kalıyoruz” dedi.