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Dünya 'Serengeti'nin Kralı' genç aslanlar tarafından öldürüldü
Dünya

'Serengeti'nin Kralı' genç aslanlar tarafından öldürüldü

Tanzanya'da Serengeti Ulusal Parkı'nda yaşayan ve 'Serengeti'nin Kralı' olarak bilinen 12 yaşındaki aslanın, bölgedeki diğer aslanlar ile girdiği mücadele sonrası öldüğü açıklandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 11:22:00 -
'Serengeti'nin Kralı' genç aslanlar tarafından öldürüldü

Tanzanya Ulusal Parklar Müdürlüğünden yapılan açıklamada, turistlerin ilgi odağı olan, 'Bob Junior' diye isimlendirilen 12 yaşındaki aslanın öldüğü belirtildi.

Açıklamada, aslanın, yaşam alanı için genç aslanlar ile girdiği mücadele sonucu öldüğü kaydedildi.
Tanzanya'nın kuzeyinde bulunan Serengeti'de 3 ila 3 bin 500 aslanın yaşadığı tahmin ediliyor.

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