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Gündem ‘Şerefsizlik, alçaklar…’ Yandaş Enver, Halk TV'ye saydırdı
Gündem

‘Şerefsizlik, alçaklar…’ Yandaş Enver, Halk TV'ye saydırdı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler 10 ilimizde yıkıcı hasarlara neden oldu ve on binlerce insanımız vefat etti. Özellikle de çocuklar daha küçük yaşlarında gördükleri manzara karşısında travma yaşarken CHP yandaşı Halk TV'de yapılan bir yayın ise tepkilere neden oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 17:39:00 -

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler 10 ilimizde yıkıcı hasarlara neden oldu ve on binlerce insanımız vefat etti. Özellikle de çocuklar daha küçük yaşlarında gördükleri manzara karşısında travma yaşarken CHP yandaşı Halk TV'de ise skandal bir yayına imza atıldı.

Halk TV'de yayınlanan programa çıkartılan küçük bir depremzede çocuğa yaşadıkları anlattırıldı. Çocuk gözyaşlarına boğulurken Halk TV ise reyting uğruna yayına duygusal müzik ekledi.

Enver Aysever'den tepki

Halk Tv'ye yandaş Enver Aysever'den bile tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Aysever, "Bu şerefsizlik değil de nedir!!! Alçaklar sırf izlenme için her şeyi yaparsınız siz! Bunu yandaşlar yapsa ağzınıza geleni söylersiniz, susacak mısınız Serhan’ın rezilliğine!! Başardınız, merkez medya oldunuz!!!" ifadelerini kullandı.

CHP'nin kanalı Halk TV'de skandal yayın! Depremzede kıza travma yaşattılar
CHP'nin kanalı Halk TV'de skandal yayın! Depremzede kıza travma yaşattılar

Aktüel

CHP'nin kanalı Halk TV'de skandal yayın! Depremzede kıza travma yaşattılar
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