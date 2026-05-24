Şeref Malkoç partiyi bekleyen tehlikeyi açıkladı! CHP’de kayıp trilyon tehlikesi

Akit TV’de Muharrem Coşkun’un sunduğu “Kırmızı Masa” programına konuk olan eski siyasetçi ve hukukçu Şeref Malkoç, CHP içinde yaşanan son gelişmeler üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Parti içindeki gerilimin hukuki bir boyuta taşınabileceğine işaret eden Malkoç, geçmişteki Refah Partisi sürecini hatırlatarak çarpıcı bir “Kayıp Trilyon” benzetmesi yaptı.

“Refah Partisi kapatıldıktan sonra çok haksız bir şekilde, ‘partinin paralarını haksız harcadınız’ diye seksen bir arkadaşımız hapis cezası aldı” diyen Malkoç, “Şimdi Kılıçdaroğlu oturup partinin harcamalarıyla ilgili, diyelim emekli sayıştaycılardan, mali müşavirlerden rapor hazırlatıp ardından da bu rapora göre savcılığa suç duyurusunda bulunabilir” dedi.

“Bulunur mu, bulunmaz mı, o ayrı ama Refah Partisi örneği var” hatırlatmasında bulunan Şeref Malkoç, “Oturup anlaşmaları gerekir. Bu hem Türkiye için hem kendileri için iyidir.” ifadelerini kullandı.