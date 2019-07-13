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Serebral palsi hastasına spor salonunda egzersiz yaptırılmasına fizyoterapistlerden tepki

Yanlış tedavi ile büyük sakatlanmalara yol açılabilen serebral palsi hastasına spor salonunda egzersizler yaptırılmasına fizyoterapistler, sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterdi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:01
Serebral palsi hastasına spor salonunda egzersiz yaptırılmasına fizyoterapistlerden tepki

Yanlış tedavi ile büyük sakatlanmalara yol açılabilen serebral palsi hastasına spor salonunda egzersizler yaptırılmasına fizyoterapistler, sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterdi. Durumun tehlikesine dikkat çeken Fizyoterapist Esra Baran, “Bilinçsizce yapılan tedaviler dönüşü olmayan rahatsızlıklara yol açabilir” dedi.



Serebral palsi hastası olduğu değerlendirilen bir çocuğa spor salonunda yaptırılan çeşitli egzersizlerin sosyal medyadan paylaşılması tepki gördü. Serebral palsi doğum öncesinde veya doğum sonrasında oluşan beyin hasarıyla meydana gelen ve tamamen tedavi edilmesine imkan olmayan serebral palsi hastası çocuğa bilinçsizce egzersiz yaptırılmasının çok tehlikeli olduğunu söyleyen fizyoterapistlerin duruma tepki göstermesi üzerine o görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Büyük tepki gören egzersizle ilgili açıklama yapan Fizyoterapist Esra Baran, bu tür durumların özel çocukların yaşamlarını tehlikeye düşürebileceğini söyledi.Fizyoterapistlerin serebral palsi hastalarının tedavisi sırasında psikologlar, ergoterapistler ve özel alan öğretmenlerinden destek aldığına dikkat çeken Baran, bilinçsiz yapılan tedavilerin geri dönüşü olmayan hastalıklara yol açabileceğini vurguladı.



“Bilinçsizce yapılan tedaviler dönüşü olmayan rahatsızlıklara yol açabilir”


Yaşanan durumun kabul edilemeyeceğini ifade eden Baran, “Serebral palsi doğum öncesinde veya doğum sonrasında oluşan beyin hasarıyla meydana gelen bir hastalıktır. Bu hastalıkta tedavi tamamen mümkün olmazken, bizlerin amacı çocuğu en aktif hale getirmektir. Rehabilitasyon süreci burada çok önemlidir. Biz fizyoterapistler, rehabilitasyon süresince psikologlar, ergoterapistler ve özel alan öğretmenleri ile birlikte multidisipliner bir çalışma yapmaktayız. Yani personel veya spor eğitmenlerinin bu alanda yeri yoktur. Türkiye sağlık alanında önde gelen ülkelerdendir. Bu şekilde özel bireylerin sağlıklarını tehlikeye düşürebilecek bir durumu hem ülkemiz hem de mesleğimiz adına kendimize yakıştırmamaktayız. Bu durumun Türkiye’deki en kurumsal ve bilindik spor salonlarından birinde yaşanması hepimiz için üzün verici olmuştur. Sağlık geri dönüşü olmayan bir yoldur. Bilinçsizce yapılan tedaviler hem sakatlanmalara hem de dönüşü olmayan rahatsızlıklara yol açabilir. Herkesi bilinçli olmaya devam ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:01
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