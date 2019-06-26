Serdivan’da ilaçlama çalışmaları hız kazandı

Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçede ilaçlama çalışmaları hız kazandı.

Yaz mevsiminin kendisini hissettirdiği bu günlerde larva ve uçkunlara yönelik ilaçlama çalışmalarını aralıksız süren Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, geçtiğimiz hafta yaşanan sel sonrası su baskınlarının yaşandığı noktalarda da çalışmalarını yoğunlaştırdı.Ekipler Afetin Yaşandığı Bölgelerde Vektörlerle mücadele kapsamında ekipler; özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı park ve sosyal alanların yanı sıra geçtiğimiz hafta doğal afetin yaşandığı; Otuziki Evler, Beşköprü, Aralık, Kuruçeşme ve Selahiye Mahallelerinde de ilaçlama yapıyor.

Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada ilçe genelindeki ilaçlamalarda Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiye ettiği ve Sağlık Bakanlığı’nın ruhsatlandırmış olduğu ilaçların kullanıldığı belirtilirken yapılan çalışmayla sel sonrası sağlık noktasında oluşabilecek olumsuz durumlara karşı da önlem alındığı vurgulandı.

Yapılan çalışmalarda amacın vektörlerle mücadele ederken bu unsurların tamamen imha edilmesinin yerine, bölge genelinde özellikle sıcak havalarda sinek ve sivrisinek olaylarının yaşanmaması ve vatandaşların evlerinde, park ve bahçelerde rahat hareket etmelerini sağlamak olduğu vurgulanırken, ilaçlama çalışmalarına periyodik olarak devam edileceği ifade edildi.