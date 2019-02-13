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Serdivan Çocuk Akademisinin bahar dönemi kayıtlarına yoğun ilgi

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Serdivan Çocuk Akademisinin bahar dönemi kayıtlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

13 Şubat 2019 Çarşamba 16:57
Serdivan Çocuk Akademisinin bahar dönemi kayıtlarına yoğun ilgi

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Serdivan Çocuk Akademisinin bahar dönemi kayıtlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



18 Şubat Pazartesi günü yeni döneme merhaba diyecek olan Çocuk Akademisi’ne kayıtların ilk iki gününde 750 öğrenci başvurdu. Müracaat eden tüm öğrencilerin Serdivan Çocuk Akademisinden faydalanabilmesi için kontenjan sayısının arttırıldığını ve yeni dersliklerin açıldığını belirten Serdivan Çocuk Akademisi yetkilileri, kayıtların 15 Şubat Cuma saat 17.00’a kadar devam edeceğini ifade ettiler.



Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Serdivan Çocuk Akademisinin hayata geçtiği 2014 yılından bugüne, bilim, sanat, sosyal, kültürel ve insani değerlerin öğretilmesi noktasında önemli bir misyon üstlendiğini söyledi. Öğrencilere eğitim hayatlarında ekstra bir yoğunluk katmak yerine, onlarla bire bir bağ kurarak eğitimi eğlenceyle birlikte harmanladıklarını belirten Alemdar, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 100 temel eserin yanı sıra çocukların bilgi, beceri ve hayal dünyalarına katkı sağlayacak donanımdaki toplam 1000 eserin yer aldığı Çocuk Kütüphanesinin de öğrencilere hizmet verdiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 16:57
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