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Serdivan Belediyesi bayram öncesi hazırlıklarını tamamladı

Serdivan Belediyesi kurban satış ve kesim yerlerini denetleyerek, Kurban Bayramı öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:19
Serdivan Belediyesi bayram öncesi hazırlıklarını tamamladı

Serdivan Belediyesi kurban satış ve kesim yerlerini denetleyerek, Kurban Bayramı öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı.


Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, vatandaşların Kurban Bayramı’nı huzurlu ve sağlıklı bir şekilde geçirebilmeleri için ilçe genelinde kurban satışı yapan yerler ile kesim noktalarının zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından denetlendiği belirtilirken, komisyon kararlarının da kesimhane sahiplerine tebliğ edildiği bildirildi.


Yapılan denetimlerde, satış yerlerinde bulunan kurbanlık hayvanların sağlık durumunun yanı sıra küpe ve pasaportlarının da kontrol edildiği ifade edilirken, vatandaşların Kurban Bayramı’nı Serdivan genelinde huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için zabıta müdürlüğü ve temizlik müdürlüğüne bağlı ekiplerin bayram boyunca görev yapacakları belirtildi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:19
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