Serdar Ortaç'tan Beşiktaş ile ilgili yeni açıklama
Beşiktaş-Adana Demirspor maçıyla ilgili siyah beyazlıların tepkisini çeken açıklamalarda bulunan Serdar Ortaç özür diledi.
Serdar Ortaç, Adana Demirspor'lu taraftarları gaza getirmek için Beşiktaş maçındaki skoru kastederek 'Ağzına s**tı' diyerek el hareketi yapmıştı.
O anların sosyal medyada paylaşılmasından sonra da Beşiktaş camiasından tepki çekmişti.
Serdar Ortaç'tan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Ortaç, Beşiktaş camiasından özür diledi.