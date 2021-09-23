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Spor Serdar Ortaç'tan Beşiktaş ile ilgili yeni açıklama
Spor

Serdar Ortaç'tan Beşiktaş ile ilgili yeni açıklama

Beşiktaş-Adana Demirspor maçıyla ilgili siyah beyazlıların tepkisini çeken açıklamalarda bulunan Serdar Ortaç özür diledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 17:35:00 -

Serdar Ortaç, Adana Demirspor'lu taraftarları gaza getirmek için Beşiktaş maçındaki skoru kastederek 'Ağzına s**tı' diyerek el hareketi yapmıştı.

O anların sosyal medyada paylaşılmasından sonra da Beşiktaş camiasından tepki çekmişti.

Serdar Ortaç'tan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Ortaç, Beşiktaş camiasından özür diledi.

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