Serdar Ortaç'la ilgili flaş gelişme

Son yıllarda borçları ile gündemde olan Serdar Ortaç, borçlarının tamamını kapattığını açıklamıştı. Ünlü şarkıcı, "2022'ye çok güzel başladım. Bütün borçlarımı ödedim. Hayata yeniden başlıyor gibiyim. Borç yiğidin kamçısı derlermiş, büyük kamçı aldım ama hepsi bitti. Aylarca hiç durmadan çalıştım ve bütün borçları kapattım artık... Şükürler olsun Allah'a, şimdi tertemiz pamuk gibi sahneye çıkacağım. Borçsuz başımı yastığa koyduğum için ve borçsuz uyandığım için çok mutluyum" ifadesini kullanmıştı.

Edinilen bilgilere göre; borçlarını kapattığını söyleyen Serdar Ortaç, Levent'te bulunan lüks ofisini elden çıkardı.